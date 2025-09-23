Ahora

Clases de idiomas

El profesor Fran Monaj comparte varias frases en inglés imprescindibles para ligar

Las clases de inglés vuelven a Zapeando. En esta ocasión, van a aprender cómo ligar en inglés. Descubre qué expresiones sugiere Monaj para, por ejemplo, invitar a tomar algo o contarle a alguien que nos gusta.

Fran Monaj visita Zapeando para seguir ayudando a los zapeadores a mejorar su inglés. En esta ocasión, su clase les va a ayudar para buscar pareja. "Imagínate que estás de viaje en otro país y a ti te gusta alguien", plantea María Gómez, "¿cómo se liga en inglés?"

Monaj cuenta que, por ejemplo, el clásico "¿estudias o trabajas?", en inglés, sería: "What do yo do?". "En el caso de Isabel: How much you earn?", añade Dani Mateo, "hay que ir a esquiar a Baqueira". Iñaki Urrutia va un poco más allá y pregunta al profesor cómo podría invitar a una chica quedar para tomar algo.

"Wanna grab a drink?", indica Fran. María explica que cuando te quieren invitar te dicen que si te pueden "comprar" una bebida. "Suena un poco bestia", comenta. "Siempre digo que sí", responde Isabel Forner.

Miki Nadal, por su parte, pregunta si hay alguna frase divertida para poder "entrar con humor". Fran cuenta que se puede decir, por ejemplo: "Are you bank loan? Because you have my interest". "Esta es peor que la de 'se te ha caído el envoltorio, bombón", afirma María.

Isabel va un poco más allá y quiere saber cómo puedes declarte a tu ligue. Monaj sugiere las frases "I have a crush on you" y "I'm so into you", que se podrían traducirse como "estoy colado por ti". María pregunta, entonces, una frase para contar que hemos "triunfado". Monaj explica que se podría usar la frase "I'm going to get some action tonight".

