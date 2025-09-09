Una escuela de Vietnam vive una vuelta al cole marcada por el drama: "En la calle había un grupo de padres riendo"

El regreso a las aulas no siempre es fácil. En Vietnam, decenas de niños protagonizaron una escena viral al volver al colegio entre lágrimas y resistencia. "¡Enhorabuena a los padres y mucho ánimo a los profesores", comenta Nacho García.

Para muchos, la vuelta al colegio tras dos meses de vacaciones puede resultar complicada, y si no que se lo digan a estos alumnos de un colegio en Vietnam. Como se aprecia en el vídeo, decenas de niños entran llorando e incluso arrastrándose para evitar el regreso a las clases.

Las imágenes no han pasado desapercibidas y han provocado las risas de los zapeadores. "Ese era el ambiente en las aulas… fuera en la calle había un grupo de padres riendo y bailando", señala Isabel Forner.

Mientras tanto, Quique Peinado y Dani Mateo aplaudieron la labor de los docentes, que a partir de ahora tendrán que acompañar a esos niños todos los días. "Todo lo que les paguen a esos profesores, y a todos en general, es poco", comenta Peinado.

"¡Enhorabuena a los padres y mucho ánimo a los profesores", concluye entre risas Nacho García. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.