El vídeo del 'tierra, trágame' del chico que declara su amor a la hermana gemela equivocada

El vídeo del 'tierra, trágame' del novio que declara su amor a la hermana gemela equivocada

Esta fiesta de cumpleaños terminó en un momento tan romántico como divertido, cuando el novio de una de las hermanas se declaró por error a la gemela que no era.

Alfonso Arús presenta un auténtico 'gambazo' que deja a los colaboradores sin palabras. Y es que un romántico momento ha pasado a ser un 'tierra, trágame'.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el joven se ha puesto frente a su novia en su quince cumpleaños, para declararle su amor, cuando, de pronto, la chica llama a su madre para avisarla de algo. Y así, un nervioso ataque de risa deja al novio a cuadros al ver que se ha confundido de gemela.

Tras el viral, Alfonso Arús pregunta a Rocío Cano, quien tiene una gemela, cómo atajaría la situación si le pasase algo parecido. "En mi defensa, o en la suya, creo que no pasaría, pero sería tan patético el momento que lo inmortalizaría y me reiría a costa de él", bromea la colaboradora.

