Aruser@s Weekend
La graciosa travesura de este niño que le roba la dentadura postiza a su abuelo
Al pequeño diablo de este virídeo presentado en Aruser@s no se le ha ocurrido otra cosa que robarle la dentadura a su abuelo y colocársela él en la boca.
Los más pequeños de casa juegan, muchas veces, con las cosas más raras que encunentran por casa, incluso si son los padres o los abuelos. Algunos de ellos tienden a imitar a sus mayores, quienes son sus grandes referentes. Sin embargo, el niño del viral que ha presentado Hans Arús se ' ha pasado todas las pantallas'.
Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, acaba robándole la dentadura postiza a su abuelo para colocársela en su propia boca y sonreír para mostrar sus nuevos dientes al mundo.
"Ríe de oreja a oreja", exclama Alfonso Arús desde el plató, quien no puede evitar un pequeño ataque de risa.
