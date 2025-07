Un joven explota con una señora que hace ruido en el cine: "He escuchado a cerdos vietnamitas hacer menos ruido"

Después de pedirle a una señora en el cine que dejara de hacer ruido, la señora empezó a insultar al joven: "Me dijo que vaya educación que me había dado mi madre, ¡y mi madre estaba al lado y se cabreó!".

En este vídeo de la pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús destacaba que "cada vez tenemos más trifulcas en el cine". Y, para muestra, Hans Arús enseñó el viral del creador de contenido español, '@jorgevazquez', quien vivió una incómoda situación con una señora durante la emisión de la película 'Parthenope'.

El joven explicó que durante la película la señora que tenía detrás "sacó una napolitana de una bolsa", molestando al resto de espectadores con el ruido. "Me giré y le dije: 'Señora, por favor, he escuchado a cerdos vietnamitas hacer menos ruido", recordó el chico, que explicó cómo la mujer no le hizo "ni caso".

"Le eché paciencia, pero siguió comentando la película en voz alta diciendo 'cuándo se acaba esto' o 'qué larga'", explicó el joven sobre el compartiendo de la mujer, a la que tuvo que volver a increpar: "Me giré y le dije que si me permitía un consejo, aprendiera a ir al cine".

"Me empezó a decir que estaba mal de la cabeza, que vaya chulo y que vaya mala educación me había dado mi madre, y justo estaba con mi madre al lado y se cabreó", contó el joven, que explicó que hasta un hombre tuvo que darle un toque de atención a la mujer. "El señor le dijo que si no le gustaba la película, podía irse", recordó el chico, que explicó que entonces la mujer se enfadó todavía más con él y le llamó tonto. A lo que el creador de contenido le contestó mandándole un beso.

