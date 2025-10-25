Un hombre sentencia a Wyoming: "Me parece una broma impresentable"

El presentador de El Intermedio se convierte en el protagonista de 'Díselo a la cara'. Mientras está escondido en una furgoneta escucha lo que la gente piensa sobre él. ¿Tendrá muchos 'haters'? Descúbrelo en el vídeo principal.

El Gran Wyoming se ha enfrentado a sus 'haters' en 'Díselo a la cara', de Isma Juárez. Como es habitual, el presentador de El Intermedio se ha escondido en una furgoneta mientras el reportero preguntaba a gente por la calle su opinión sobre el presentador.

Belén le cuenta a Juárez que suele los informativos de Vicente Vallés en Antena 3. Aclara, además, que no ve El Intermedio y que Wyoming le "espanta". "El otro día lo vi disfrazado de cardenal, una cosa irreverente absolutamente que me parece que no tiene ni gracia". Como le cuenta a Isma llega a cambiar de canal cuando lo ve puesto.

Cuando Wyoming sale de la furgoneta y sorprende a la señora, no se corta y le dice que le espanta. "Me espanta verte vestido de cardenal en un programa de televisión", le dice. "Me he quedado muy triste con que no tengo nada de gracia", le dice el presentador, "para mi autoestima es terrible". "Lo siento, pero no me gusta", indica ella.

Isma pregunta a otro señor si ve El Intermedio. Santiago, que así se llama, le dice que no ya que, normalmente, ve "informativos, debates y fútbol". Además, suele ver todos los canales ya que no tiene animadversión a ningún canal.

Sobre El Intermedio, además de no gustarle el programa, tampoco le gusta Wyoming "por alguna diferencia personal". "Me parece una broma impresentable", sentencia, "su manera de ser". De hecho, Santiago cuenta que un día se encontró con él y se negó a ir en el mismo ascensor que el presentador. Cuando Wyoming sale de la furgoneta, el señor se limita a darle la mano e irse. "Este es un 'hater'", afirma Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.