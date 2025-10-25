El emotivo vídeo del homenaje de unos compañeros de trabajo a un conductor de bus el día de su jubilación

Un conductor de la EMT de Madrid se ha hecho viral en redes sociales por la sorpresa organizada de sus compañeros en el último día de su trabajo.

Elizabeth López, la encargada de traer los 'Super olé' más emotivos del Aruser@s Weekend, nos trae el vídeo viral del bonito homenaje a un conductor de la empresa municipal de transportes (EMT) en el día de su jubilación.

Sus compañeros de trabajo aplauden y portan banderines, para marcan el final de su carrera, en la última parada del autobús de la línea 47 a la altura de Atocha, en Madrid.

"Seguro que los que están ahí son los amigos con los que va a desayunar todas las mañanas", comenta Hans Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la emotiva despedida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.