El divertido momento de Santiago Segura en las Campanadas 2025-2026: "Quiero comprar el primer anuncio del año... o el 'comeuvas'"

Atresmedia vive una Nochevieja histórica con las Campanadas emitidas a la vez en Antena 3, laSexta y atresplayer. Pedroche, Chicote y el invitado especial Santiago Segura reúnen al país entre uvas, risas y expectación, a la espera de que den las 12.

Atresmedia ya está en modo Nochevieja total con la "Superbowl de las Campanadas", que por primera vez se emiten de manera simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Con Cristina Pedroche (y su misterioso vestido) y Alberto Chicote al mando, medio país ya está con un ojo en las uvas y el otro en la tele, esperando a que el reloj haga su magia y la presentadora se quite la capa (un mix de sus looks anteriores) y desvele el secreto mejor guardado y que más expectación genera en los españoles.

Pedroche y Chicote vuelven a escena por décimo año consecutivo juntos -doce campanadas ya para ambos por separado-, cumpliendo una vez más con una tradición casi tan sagrada como atragantarse con las uvas.

Pero este año, no están solos. Santiago Segura se cuela en las Campanadas como invitado especial y no tarda en liarla como solo él sabe hacerlo. El actor y director nos sorprende con el anuncio del estreno de Torrente Presidente el próximo 13 de marzo.

"Era solo por saludar a la gente... y también quería hacer una acción: comprar el primer anuncio del año", reconocía al principio de su intervención. Para ello, iba bien cargadito de dinero... aunque se le iba de presupuesto. Y eso, por no hablar del 'comeuvas'.

Con el reloj a punto de marcar la medianoche, las uvas temblando y X e Instagram calentando motores, Atresmedia despide el año entre risas, tradición y sorpresa. Porque si algo queda claro en esta Nochevieja es que las Campanadas no solo se ven: se comentan, se memean y se recuerdan.

