Alberto Rey analiza el esperado estreno de 'Cumbres Borrascosas': "Es una película muy agresiva y muy mala"

"Es cafre, macarra y de brocha gorda", sentencia Alberto Rey sobre una de las películas más esperadas de 2026, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. En el vídeo, la opinión completa de nuestro experto en cine.

Si hay una película esperada para este 2026, esa es 'Cumbres Borrascosas', protagonizada por los actores Margot Robbie y Jacob Elordi. La película dirigida por Emerald Fennell, el clásico de la literatura de Emily Brontë y publicado por primera vez en 1847, promete emociones fuertes. Pero quién mejor para analizarla que nuestro experto en cine, Alberto Rey.

"Ya sabéis que las películas suaves, aunque sean buenas, me gustan menos que las películas agresivas, aunque sean malas. Y 'Cumbres Borrascosas' es muy agresiva y muy mala. Es cafre, macarra y de brocha muy gorda. Pero para mal", afirma contundente.

Es más, dice Rey que su directora ya ha demostrado en sus dos películas anteriores que los clichés y la sensibilidad femenina le interesan cero: "Y a mí eso me flipa, porque 'Una joven prometedora' me encanta, pero 'Cumbres Borrascosas' no". Ahora bien, "le doy puntos por cafre y porque es una película muy chirriante", sentencia Rey.

Pero aún hay más. Según analiza Rey, hay dos maneras de conducir mal una película: demasiado despacio, sin llegar a ningún sitio, o demasiado rápido y derrapando. Y te la pegas. ¿Ves esa película que está en la cuneta? Es Cumbres Borrascosas".

Con todo, el experto en cine aconseja verla: "Es una película relevante. Es mejor verla que no". En el vídeo podemos ver completo su comentario, así como todos los demás comentarios y chascarrillos de los colaboradores de Zapeando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.