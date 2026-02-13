Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, una de las parejas con más química del cine, que nunca traspasó la pantalla: "Son grandes amigos"

En la víspera del 14 de febrero, San Valentín, nuestros 'zapeadores' recuerdan en este vídeo a algunas parejas cinematográficas que parecían tener algo más allá de la pantalla por su "brutal química", pero que nunca pasó de ahí.

Queda un día para San Valentín y los colaboradores de Zapeando, con el experto en cine, Alberto Rey, a la cabeza, recuerdan algunas de las parejas cinematográficas que no trasladaron su historia de amor de la ficción a la realidad, pero que parecía que sí por su "química brutal" en la pantalla: "Las que me rompen a mí el corazón", confiesa María Gómez.

Alberto Rey elige la que para él es, sin duda, la pareja que tiene que estar en primer lugar: Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en 'Titanic'. La película más taquillera de la historia. "La química entre ellos es insuperable. En pantalla fueron los Romeo y Julieta de finales del siglo XX (y eso que él venía a hacer un Romeo y Julieta con Claire Danes). Pero no hubo nada entre ellos. Y eso que en esa época, Winslet tenía 22 años y entraba en el perfil de edad de Leonardo DiCaprio", dice Rey.

"Diez años después", añade el experto en cine, "volvieron a demostrar esa química en 'Revolutionary Road', donde interpretaban a un matrimonio con problemas. No hubo nada entre ellos, pero han quedado como grandes amigos y cada uno habla maravillas del otro". "A ver, si no les deja un cachito de tabla como para compartir cama y en la vida real", bromea Miki Nidal.

En el cine patrio, una de las parejas que más química y que nunca se ha dicho que sea química haya traspasado la pantalla son, revela Rey, Maribel Verdú y Jorge Sanz, que han coincidido en seis películas". Ahora bien, según confiesa, "yo no pongo la mano en el fuego porque no se hayan dado una alegría entre toma y toma".

Es cierto que "Maribel ha sido muy discreta, lleva casada con Pedro Larrañaga más de un cuarto de siglo y Jorge Sanz ha tenido sus parejas, también dos, con las que ha tenido sendos hijos". Pero, "aunque no hay pruebas, yo elijo creer que sí porque yo como tú, María Gómez, creo en el amor", insiste Rey. A lo que ella le responde: "Es muy bonito pensar que sí, luego que hagan lo que quieran". En el vídeo podemos ver al completo el recuerdo de estas no-parejas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.