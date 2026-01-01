Los mejores memes del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026

No había terminado de sonar la última campanada y el vestido de Cristina Pedroche ya estaba siendo analizado, comparado y memeado en redes sociales. Porque si algo corre más que el tiempo en Nochevieja, es el ingenio de internet.

No nos habíamos terminado de tragar la última uva que daba la bienvenida a 2026 cuando en redes sociales ya circulaban los primeros chistes sobre el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026. Y no, no hablamos de un chiste malo como el que nos ha contado ella hace unos minutos, sino de memes de los de manual.

La pregunta es inevitable: ¿cómo lo hacéis? ¿Os tomáis las uvas con una mano y tenéis el móvil en la otra? ¿Vais con el retraso horario de Canarias para tener margen creativo? ¿Las veis más tarde en Atresplayer?

Sea como sea, la experiencia nos lo ha dejado claro año tras año: los internautas sois rápidos, certeros y, sobre todo, muy ingeniosos. Por eso, los memes sobre el vestido de la Pedroche ya no son una consecuencia de las Campanadas, sino una tradición más del Año Nuevo. Quizá incluso la más sólida y esperada, por qué no decirlo.

Porque si algo nos une como país es el chascarrillo, ese idioma común que todos dominamos y que conecta más que unas Campanadas retransmitidas a la vez por laSexta, Antena 3 y Atresplayer. Así que ponte cómodo, guarda las uvas que te hayan sobrado y prepárate: estos son los mejores memes que ha dejado el vestido de Cristina Pedroche para arrancar 2026 con risas.

