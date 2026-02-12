Miki Nadal confiesa que es cíborg en sus ratos libres, en vídeo: "También veo la Champions gratis"

El zapeador cuenta que puede conectarse una antena al cerebro que le permite, por ejemplo, escuchar la radio o ver la televisión de pago gratis. A pesar de ello, no todo son ventajas.

Este miércoles, en Más Vale Tarde, Luis Calero entrevistaba a Neil Harbisson, el primer cíborg del mundo. Este contaba al reportero que decidió convertirse en cíborg debido a que sufre acromatopsia, una anomalía en la visión que hace que vea todo en escala de grises.

A través de la antena que tiene en el cráneo ha creado su propia percepción del color. La antena, a través de una fibra óptica, detecta la vibración del color que tiene delante. Esta vibración se envía a un chip que tiene dentro del cráneo y, después, la vibración se convierte en sonido. "Escucho colores", cuentas a Calero.

Miki Nadal, tras ver las imágenes de Neil, no duda en confesar que él también es cíborg en sus ratos libres. "Tengo implantada una antena", cuenta, y se la conecta para demostrarlo. "Es muy útil", señala, "si miro para allá escucho Onda Cero Guadalajara".

"Y esto no se lo contéis por ahí, pero también veo la Champions gratis", añade. Dani Mateo se fija que en la punta de la antena tiene un chicle pegado. "Es nata", señala María Gómez. Mateo le pregunta si ser un cíborg le da algún problema. "A veces sí", responde. Cuenta que cuando se monta en los coches de choque se le conecta la antena al techo y le da calambrazos. "Pero, en general, son más las ventajas", concluye.

