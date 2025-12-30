Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentan mañana las Campanadas de Atresmedia, alcanzando una década despidiendo el año juntos

Atresmedia ultima una cita única para despedir el año con una retransmisión simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer, un hito dentro de su estrategia de programación para las navidades. Los encargados de darnos las campanadas serán, por décima vez consecutiva en conjunto, Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Atresmedia lo tiene todo listo para el mayor evento televisivo del año que se producirá mañana: las Campanadas de Nochevieja, que por primera vez se emitirán conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer. Atresmedia se prepara así para una cita única, que contará con Cristina Pedroche y Alberto Chicote al frente, un año más. El grupo de comunicación despedirá el año y dará la bienvenida al 2026 con una producción de gran formato que destacará por su realización, su despliegue técnico y su carácter multicanal.

La pareja más icónica de la Nochevieja televisiva

Cristina Pedroche y Alberto Chicote alcanzarán su décimo año consecutivos presentando las Campanadas juntos y lo hacen plenamente consolidados en la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva. Ambos están dispuestos a acompañar a los espectadores en este momento único y tan especial, y lo harán sorprendiendo de nuevo con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

La colaboradora de Zapeando, ante este momento tan especial, asegura: "Para mí es un honor inmenso que vuelvan a elegirme para presentar las Campanadas. Este año cumplo doce retransmisiones y lo siento como un ciclo perfecto, como una vuelta completa al reloj de esta noche tan especial. Doce años... uno por cada campanada, por cada uva, por cada deseo que compartimos con millones de personas".

Por su parte, Alberto Chicote, presentador de Batalla de restaurantes, se muestra también muy ilusionado con repetir en esta retransmisión de Atresmedia: "Este año lo afronto con la misma ilusión del primero. Tener la oportunidad de compartir este momento y por 12ª vez, es un auténtico privilegio. Para mí, es un privilegio que Atresmedia siga confiando tanto en mi como en Cristina para este momento de entrada del año, en el que todo el mundo lo vive con tanta ilusión y está pendiente del reloj de la Puerta del Sol. Es absolutamente mágico y muy especial, además que este año será retransmitido en Antena 3, laSexta y atresplayer, y así todas las personas desde cualquier parte del mundo pueden disfrutar de la salida y entrada del año en nuestra compañía".

Una ilusión que 'la' Pedroche también comparte: "Sigo viviendo este momento con la misma emoción y responsabilidad de siempre. Al final, es el último programa del año, la última retransmisión, una noche mágica en la que todo un país se reúne frente a la televisión, quiero que todo salga perfecto y estar a la altura de esa magia".

Alberto Chicote confiesa que afronta este día tan especial "con la inquietud de que llegue el momento tan esperado de desear Feliz Año Nuevo". "Es verdad que no tenemos rituales, sino cuando llegamos al set con todo el equipo, terminamos de comentar algunos apuntes y enseguida llega el momento del REC y a disfrutar con todas las personas que nos están viendo. Es un momento muy especial y, como digo, lo afronto con muchísima ilusión", desvela.

Su compañera también considera un "enorme privilegio" acompañar a tantas familias en Nochevieja y da pinceladas de lo que los espectadores verán este 31 de diciembre: "Aunque cierro esta 'vuelta de reloj', siento también una ilusión renovada. Para mí, este será un año grande. Muy grande. Y que cada uno lo interprete como quiera". ¿Será esta una pista sobre cómo será su vestido?

Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas de Atresmedia

Este año, la retransmisión de las Campanadas de Atresmedia contará con muchas sorpresas y novedades, y la primera de estas en ser desvelada es que Cristina Pedroche y Alberto Chicote no estarán solos en Puerta del Sol. Los acompañará un invitado muy especial: Santiago Segura. El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la retransmisión. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará mañana 31 de diciembre en directo.

