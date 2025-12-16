Cristina Pedroche y Alberto Chicote irrumpen en El Intermedio para anunciar que están preparando "la Superbowl de las campanadas"

El plató de El Intermedio recibe la inesperada visita de Alberto Chicote y Cristina Pedroche. Ambos aparecen nerviosos y con prisas mientras ultiman los preparativos de las campanadas, que este año prometen ser más grandes que nunca.

El Gran Wyoming se dispone a dar la hora en El Intermedio cuando Alberto Chicote irrumpe en el plató. "¿Qué hora es? ¿Tú tienes el reloj puesto en hora? Déjame que lo vea... estoy poniendo todos los relojes de los españoles en hora. Llevo ya 30 millones que luego se me despistan con las campanadas", le explica el presentador de Batalla de Restaurantes.

Ante esta situación, Wyoming le pregunta si no se está tomando demasiado en serio lo de dar las campanadas. "Pues cuando veas a Cristina", se limita a responder el cocinero. En ese momento, entra en el plató de El Intermedio visiblemente nerviosa y con unas cizallas en la mano.

"He recogido 14.000 hectáreas de uva, tengo fuera 60 camiones bien cargaditos", enumera la presentadora, y añade que solo necesita a alguien que se ponga a pelar uvas porque, a ese ritmo, "no llegamos a fin de año".

"¿Por qué tanto lío? Si falta mucho para fin de año", les dice Wyoming. Al escucharlo, Pedroche entra en pánico y asegura que todavía queda muchísimo trabajo por hacer.

"¿Cómo que falta mucho Wyoming? ¡No queda nada! Sobre todo para lo que estamos preparando, que va a ser muy grande", señala la zapeadora, que añade que este año están organizando lo que será "la Superbow de las campanadas".

"No te podemos dar muchos detalles, pero si te vamos a decir que las vamos a dar en Antena3, laSexta y Atreplayer. Habrá más gente que nunca viendo este gran evento… así que Alberto vámonos que queda mucha tela por cortar", concluye Cristina Pedroche mientras arrastra a Chicote fuera del plató para seguir preparando las campanadas.

