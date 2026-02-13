VÍDEO | El llamativo accesorio de oro de 14 quilates que lució Jacob Elordi en el estreno de Cumbres Borrascosas

El actor decidió ponerse, para la presentación de la película en Sídney, un diente de oro de 14 quilates con las iniciales de los nombres de los personajes. En este vídeo podemos verlo al completo, así como comentarios, siempre jocosos, de los 'zapeadores'.

Llega al fin uno de los estrenos más esperados de la cartelera: Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, y dirigida por Emerald Fennell, y nuestros colaboradores comentan una de las anécdotas más curiosas (y caras) del estreno de la película, en Sídney.

Tal como nos cuenta Mónica Cruz, esta vez no ha sido Margot Robbie la que llevaba un complemento de la época de la película, sino Jacob Elordi, que ha decidido ponerse un diente de oro de 14 quilates con las distinciones CIH, las iniciales de los nombres de los personajes. "Y así lo lució durante la presentación de la película en Sydney, en la que dejó a todo el mundo alucinado".

"Tiene pelo de vasco", bromeaban los colaboradores. "Podría ser delantero de la Real Sociedad", comentaba Dani Mateo y remataba así Quique Peinado: "Esta es la diferencia entre una estrella y una persona corriente. Elordi aparece que con un diente de oro y es 'fashion' y me lo pongo yo y parece que acabo de salir de Vallecas".

Por su parte, María Gómez insistía en que ella seguía "muy a tope" con que los protagonistas se "enrollasen". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de bromas, así como algunas imágenes de ese estreno en Sídney.

