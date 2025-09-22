Ahora

"Tenso" reencuentro

La IA 'desvela' qué le dijo Trump a Musk en el funeral de Charlie Kirl: "¿Sabes por qué te pareces tanto a un Tesla?"

Donald Trump y Elon Musk volvían a reencontrarse en el funeral de Charlie Kirk. Una conversación en la que el dueño de Tesla estaba "más tenso que el lifting de Melania" y que Zapeando desvela en 'exclusiva' en este vídeo.

Donald Trump y Elon Musk volvían a reencontrarse en el funeral de Charlie Kirk. Una conversación en la que el dueño de Tesla estaba "más tenso que el lifting de Melania" y que Zapeando desvela en 'exclusiva' en este vídeo.

Después de sus últimos encontronazos, Elon Musk y Donald Trump volvían a coincidir en el funeral de Charlie Kirk. Un reencuentro en el que incluso llegaron a intercambiar algunas palabras y donde el presidente tuvo algún gesto de acercamiento hacia él.

Sin embargo, Iñaki Urrutia considera en el vídeo sobre estas líneas que el dueño de Tesla está "más tenso que el lifting de Melania".

Gracias a la inteligencia artificial, Zapeando ha tenido acceso 'exclusivo' a la conversación entre Musk y Trump.

El complejo 'software' con voz de Miki Nadal descubre que Trump le pregunta a Musk: "¿Tú sabes por qué te pareces tanto a un Tesla? Porque los dos estáis aquí por enchufe".

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia