La IA 'desvela' qué le dijo Trump a Musk en el funeral de Charlie Kirl: "¿Sabes por qué te pareces tanto a un Tesla?"

Donald Trump y Elon Musk volvían a reencontrarse en el funeral de Charlie Kirk. Una conversación en la que el dueño de Tesla estaba "más tenso que el lifting de Melania" y que Zapeando desvela en 'exclusiva' en este vídeo.

Después de sus últimos encontronazos, Elon Musk y Donald Trump volvían a coincidir en el funeral de Charlie Kirk. Un reencuentro en el que incluso llegaron a intercambiar algunas palabras y donde el presidente tuvo algún gesto de acercamiento hacia él.

Sin embargo, Iñaki Urrutia considera en el vídeo sobre estas líneas que el dueño de Tesla está "más tenso que el lifting de Melania".

Gracias a la inteligencia artificial, Zapeando ha tenido acceso 'exclusivo' a la conversación entre Musk y Trump.

El complejo 'software' con voz de Miki Nadal descubre que Trump le pregunta a Musk: "¿Tú sabes por qué te pareces tanto a un Tesla? Porque los dos estáis aquí por enchufe".