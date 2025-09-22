Donald Trump y Elon Musk se reencuentran y se dan la mano en el funeral de Charlie Kirk casi tres meses después de su disputa pública

Donald Trump y Elon Musk se dan la mano en el funeral de Charlie Kirk

El contexto El mandatario presenció el acto acompañado por el multimillonario, en su primera aparición juntos desde la sonada salida del propietario de Tesla como asesor de la Casa Blanca por su oposición al paquete fiscal del republicano hace casi tres meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente este domingo en el funeral de Charlie Kirk, activista de ultraderecha asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública.

El mandatario presenció el acto acompañado por el multimillonario, en la que fue su primera aparición juntos desde la sonada salida del propietario de Tesla y X como asesor de la Casa Blanca por su oposición al paquete fiscal de Trump, y los posteriores cruce de acusaciones y discusiones que protagonizaron ambos en redes sociales.

Preguntado por el asesinato de Kirk, Elon Musk consideró que "lo mataron porque sus palabras marcaron la diferencia, porque estaba mostrando la luz a la gente, y lo mató la oscuridad".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos describió al activista conservador como un "mártir" ante la multitud congregada en Arizona para su funeral, en una intervención en la que consideró el asesinato de Kirk como un ataque a "todo" el país.

"En ese terrible día, el 10 de septiembre de 2025, nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Sé que hablo en nombre de todos los aquí presentes cuando digo que ninguno de nosotros olvidará jamás a Charlie Kirk, y tampoco lo hará la historia", expresó el líder de EEUU, a lo que añadió: "El asesinato de Charlie no fue solo un ataque contra un hombre o un movimiento, sino contra toda nuestra nación".