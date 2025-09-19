El mensaje de Dani Mateo a Netanyahu por las peinetas de El Intermedio: "Ese no soy yo, es un avatar generado por la IA"

Como el resto de El Intermedio, Dani Mateo también está en el foco de Israel después de que medios israelíes se hicieran eco de las peinetas de Wyoming. En este vídeo, Dani Mateo manda un mensaje al "señor Netanyahu".

Quique Peinado avisa de que hay un programa en laSexta que Benjamin Netanyahu tiene en el 'punto de mira': 'El Intermedio'.

El motivo, que esta semana Wyoming le dedicó una peineta al presidente de Israel por el genocidio en Gaza y después lo convirtió en una campaña en redes.

Ahora, varios medios israelíes se han hecho eco de este momento con titulares como "Una peineta hacia Netanyahu en un exitoso show en España". "Exitoso dicen, si es que no se documentan, no son buenos periodistas", ironiza Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

Aprovechando el momento, Dani manda un mensaje directamente a "don Benjamín", al que aclara que "el Dani Mateo que sale en El Intermedio no soy yo, es un avatar generado por la IA".