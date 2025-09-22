Boticaria García desvela la trampa de las 'protein water': "Te las venden como necesarias para cualquiera y no lo son"

Boticaria García explica todos los secretos de las 'protein water', la nueva de moda en las redes sociales que promete un aporte extra de proteínas. Sin embargo, recuerda que estas botellas son caras "comparadas con pollo y legumbres".

Esta semana, Boticaria García aborda algunas de las últimas modas en redes sociales, como la de esnifar cafeína en polvo o las llamadas 'protein waters', bebidas de colores y diferentes sabores que prometen un aporte extra de proteínas.

La experta señala en el vídeo sobre estas líneas que, en lugar de azúcar, estas bebidas llevan unos 20 gramos de proteína por botella, lo que explica, equivale a un yogur griego o dos huevos.

La diferencia entre estas 'protein waters' y los batidos de proteínas de toda la vida es que "son más ligeros, más refrescante y mucho más instagrameable". En este sentido, se une a la ola de "alimentos funcionales" que, además de hidratar "prometen rendimiento, recuperación muscular y control del apetito".

Boticaria, sin embargo, explica que efectivamente estas bebidas contienen proteínas "predigeridas". Respecto a esto, recomienda mirar la etiqueta de la bebida, pues si la proteína es de suero de leche "es de alta calidad y aporta todos los aminoácidos esenciales", mientras que si solo lleva colágeno "tienes que acompañarla de otras fuentes de proteínas".

Estas botellas rondan los 15 gramos de proteína, algo que Boticaria considera "muy bueno para un snack", pero que "no sustituye a una comida". Ante esto, recuerda que si pesamos entre 60 y 70 kilos tenemos que tomar unos 100 gramos al día.

Boticaria explica que dos botellas de 'protein water' equivalen a una pechuga de pollo. Sin embargo, mientras una de estas botellas cuestan entre 2 y 3 euros, "comparadas con pollo y legumbres te sale carísimo". Además, apunta que "el marketing te las vende como necesarias para cualquiera y no lo son".