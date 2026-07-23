El decálogo del psicólogo Arun Mansukhani sobre cómo hablar de sexo con los hijos: comodidad, diálogo y consentimiento

Arun Mansukhani comparte algunos consejos para los padres a la hora de hablar de sexo con los hijos, algo que hay que abordar con naturalidad, como un diálogo entre los dos y no solamente centrado en la prevención y las enfermedades.

Arun Mansukhani aborda en Zapeando una cuestión que interesa a casi todos los padres: ¿cómo y cuándo hay que hablar de sexo con los hijos?

Por un lado, el psicólogo señala que hay que trabajar la parte emocional, porque "el gran problema es la incomodidad que nosotros tenemos". Por ello, explica que lo primero es que los padres se sientan cómodos hablando de sexo y con su propia sexualidad, así como con las preguntas que los hijos puedan hacer y evitando hablar desde el miedo a que ocurra algo.

También hay que prepararse a nivel conversacional, evitando preguntas como "¿Tú no estarás...?" y cuestionar con curiosidad para entender cuánto sabe el niño o joven.

Además hay que intentar que se trate de un diálogo entre los dos, no una charla, aunque hay que prepararse un poco el contenido de la conversación. En este sentido, hay que hablar del cuerpo y los cambios y tampoco está de más buscar juntos información.

La salud está bien, pero hay que hablar de sexo

Por otro lado, señala que "la mayoría de las veces que hablamos de sexo no hacemos educación sexual, hacemos educación para la salud", comenta Arun, que afirma que en este tipo de charlas se habla mucho de preservativos y enfermedades y poco de cuestiones más relacionadas con el sexo como el placer, deseo, consentimiento o la conexión, en definitiva la parte positiva del sexo.

En este punto, los padres también pueden compartir experiencias personales de cómo les ha ido, cómo les hubiese gustado que les hubiese ido y cómo, si pudieran volver a empezar sus relaciones sexuales, les gustaría que hubiesen sido.

El consentimiento, muy importante

También hay que incidir en el consentimiento, "cada vez más importante" para Arun, tanto a la hora de decir 'no', como para respetar el consentimiento del otro, sobre todo en el caso de hijos varones.

Todo esto sin olvidar la prevención y la conexión, los vínculos y las emociones. "La mayoría de los adolescentes va de que lo saben todo y la mayoría de los adultos vamos también de que lo sabemos todo, y qué bueno es compartir con ellos, que tienen un montón de miedos, dudas y frustraciones, que nosotros también las tuvimos y todavía las tenemos", apunta. Por último, recuerda que "si esto no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? La web porno".

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