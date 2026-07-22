¿Hay "tomatazo" entre Ferrán Torres y Ana Mena? Rosa Bleda desvela que "mientras los demás se ponían como las Grecas, ellos venga a hablar"

Rosa Bleda analiza los rumores que han surgido sobre Ferrán Torres y Ana Mena y asegura que hay fuentes que les vieron juntos en la fiesta de la selección y "dicen que hubo mucha química entre ellos".

Después de su gol en la final del Mundial, Ferrán Torres se ha convertido en el soltero de oro del momento. El delantero lo dejó con su novia durante el campeonato y Rosa Bleda explica que "nada gusta más a la prensa que un famoso guapo, soltero y exitoso, excepto una cosa: buscarle pareja".

De hecho, el mismo día de la celebración de la selección ya se le relacionó con una de las cantantes que actuaron, Ana Mena, "que también es guapa, exitosa y está recién soltera", explica la experta.

"Aquí va a haber tomatazo", afirma rotunda Rosa, que explica que Ana Mena lució la camiseta con el '7' de Ferrán y "hubo miraditas".

Rosa desvela que la cantante también fue una de las invitadas a la fiesta de después y "algunas fuentes dicen que hubo mucha química entre ellos y que mientras los demás se ponían como las Grecas, ellos estaban venga a hablar".

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