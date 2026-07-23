María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, aplaude al 'Flaco' López por no dar la espalda a la selección: "Su mamá tiene que estar orgullosa"

María José Gómez y Verdú explica qué dice el protocolo sobre el comportamiento de los jugadores de Argentina durante la celebración de España: "Con las mismas que uno puede ganar, uno tiene que perder con valentía".

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza algunos momentos de la celebración de la selección española tras ganar el Mundial, entre ellos la reacción de los jugadores de Argentina mientras España levantaba la copa.

"Se puede perder y darte muchísima tristeza porque forma parte del ser humano, pero ser maleducado entramos en otra dimensión", señala María José, que considera que por parte de Argentina "no se comportaron muy bien".

Entre el "mal perder" de los jugadores argentinos se salva un jugador, el 'Flaco' López, que fue el único que no dio la espalda a la selección española durante la celebración. En este sentido, la experta en protocolo afirma que se trata de un futbolista "muy bien educado" y que "su mamá tiene que estar orgullosa de él".

Hay quien dice que los jugadores argentinos estaban homenajeando a su afición en este momento, pero según María José, lo que el protocolo dice es que "primero hay que saludar al campeón, darle la mano, la enhorabuena y luego cuando están celebrando lo miras también".

"Habéis llegado al final porque sois los dos mejores equipos del mundo y uno tenía que perder. Con las mismas que uno puede ganar, uno tiene que perder con valentía", sentencia.

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