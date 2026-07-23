VÍDEO | Maya Pixelskaya lo tiene claro sobre el boicot a Rosalía en Argentina: "Son los que se quedaron sin entrada y quieren de reventa"

En Argentina llaman a boicotear el concierto de Rosalía en Buenos Aires después de una publicación en sus redes celebrando la victoria de España y Maya Pixelskaya tiene una teoría sobre esta campaña de odio contra la cantante.

Argentina llama al boicot a Rosalía tras una publicación de la cantante en sus redes sociales a propósito de la victoria de la selección española en la final del Mundial.

La polémica ha desatado una campaña de odio cuando quedan pocos días para que Rosalía dé un concierto en Buenos Aires. Desde los medios incluso animan a devolver las entradas para el evento.

"Están achicharrados todavía", reacciona Mónica Cruz, mientras que a Maya Pixelskaya no se la cuelan: "Yo creo que los que proponen boicotear el concierto son los que se han quedado sin entrada y quieren de reventa".

Rosalía, por su parte, se ha disculpado por la publicación y ha dicho que solo tiene amor por Argentina y que compartió la publicación porque sonaba 'La Perla', pero que ni leyó lo que ponía. "Si yo a veces doy likes sin querer, imagínate ella con esas uñas", apunta Nacho García.

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