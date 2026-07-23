El vídeo viral de un hombre de 90 años que espera a su mujer para darle el último beso antes de morir

Un anciano hospitalizado en estado muy grave aguanta hasta que su mujer entra por la puerta para poder despedirse de ella por última vez.

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los virales más emocionantes de la temporada, entre ellos la historia de un matrimonio cuyo último encuentro ha conmovido a miles de personas. El protagonista es un hombre de 90 años que llevaba meses sin poder ver a su mujer debido a su delicado estado de salud. Ingresado en el hospital y muy grave, los médicos aseguran que parecía estar esperando un único momento: reencontrarse con ella.

Cuando la mujer finalmente aparece por la puerta de la habitación, el anciano "abre los ojos y la mira con ternura". Ambos protagonizan una despedida cargada de emoción y él le dedica un último beso antes de cerrar los ojos para siempre.

Según explicaron los profesionales sanitarios, "el hombre parecía haber esperado ese instante final para poder despedirse" de la persona que había compartido su vida.

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