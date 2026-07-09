VÍDEO | ¿Puede una victoria de tu equipo aumentar el deseo sexual? Arun Mansukhani aclara esta cuestión

El psicólogo expone que ver ganar a nuestro equipo preferido puede tener un cierto efecto. Descubre qué lo provoca en el vídeo principal.

El Mundial de Fútbol es un momento muy esperado para los amantes de este deporte, pero, a la vez, también puede ser un momento que genere tensión en las parejas. A pesar de ellos, en ocasiones, que nuestro equipo gane puede, como cuenta el psicólogo Arun Mansukhani, aumentar el deseo sexual.

"¿Puede ser que si ganamos el partido del viernes haya un baby boom que riete tu del boom demográfico de los 60?", plantea Iñaki Urrutia. "En mi caso, con que pierda Francia hoy me vale", añade Quique Peinado.

"La respuesta es sí", contesta Arun, "sabemos que las victorias tienen un cierto efecto". El psicólogo indica que ver ganar a nuestro equipo preferido puede provocar una excitación, "y esa excitación es dopamina".

"Segundo, la conexión", añade, "que haciendo un poco de trampa podríamos decir que es oxitocina". En el tercer nivel, que parece que funciona más con hombres, "que es la testosterona". "Cuando hay victorias aumenta la testosterora y sabemos, también, que cuando hay victorias del equipo con el que tú te identificas hay un aumento de testosterona".

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