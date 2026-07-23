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La "chori cam": el supermercado que pone en pantalla las caras de los ladrones para evitar robos

Esta es la curiosa iniciativa de un supermercado que decidió mostrar en sus pantallas las imágenes de presuntos ladrones para alertar a sus clientes y tratar de reducir los robos

La "chori cam": el supermercado que pone en pantalla las caras de los ladrones para evitar robos

En Aruser@s Fresh mostramos la peculiar estrategia de un supermercado para plantar cara a los robos. El establecimiento decidió instalar pantallas con fotografías de personas señaladas por intentar sustraer productos del local, con el objetivo de que trabajadores y clientes puedan estar alerta ante posibles nuevos intentos.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, las imágenes muestran los rostros de estos supuestos "chorizos". "Esto es la versión de la 'Kiss Cam', pero en 'chori cam'", bromeaba Rocio Cano.

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