Santi Alverú vuelve, una tarde más, con su sección 'El día del espectador'. En esta ocasión, Dani de Madrid pregunta por el estado de salud de Torito después de pegarse un golpetazo este jueves en Zapeando cuando estaba probando un invento de Jiaping que consistía en crear una cama con una bolsa de vacío y varios globos. Al verlo, el colaborador todoterreno no dudó en saltar sobre ella con la mala suerte de que acabó comiéndose el suelo, una reacción que ninguno de los colaboradores se esperaba.

Es por eso que uno de sus seguidores ha escrito al programa preocupándose por su salud: "¿Torito está bien o está en el hospital?". "Ahora mismo está en un barco, pero lo están usando de cebo para cazar tiburones", dice Santi Alverú.

Por su parte, Dani Mateo no duda en tranquilizar a los colaboradores del colaborador: "A la pregunta de si está Torito en el hospital; os digo que no, pero tampoco está bien", comenta riéndose. "Ya no lo estaba bien antes de hacer ese salto", asegura, y confiesa que no se esperaba "nada" ese salto que "sonó a muerte". "Es que no aguantó ni un globo", comenta el presentador, que lo compara con el sonido que hacen las orcas salvajes cuando cazan focas sobre un bloque de hielo.

"Si hubieran llegado en ese momento los extraterrestres y hubieran visto esa escena, ¿qué habrían pensado?", pregunta Quique Peinado, lo que provoca las carcajadas de sus compañeros. Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.