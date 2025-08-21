Yonyi Arenas visita Chipiona para saber por qué ha sido nombrado el pueblo más feliz de España

El reportero sigue buscando la mejor playa de España y, esta vez, ha ido hasta Chipiona, en Cádiz. Yonyi charla con algunos de sus vecinos para conocer qué hace al pueblo un lugar tan feliz.

La búsqueda de la mejor playa de la costa española de Yonyi Arenas sigue su curso. En esta ocasión, el reportero veraniego ha ido hasta Chipiona, en Cádiz, que, además de ser el pueblo en el que nació Rocío Jurado, "este año ha sido elegido como el pueblo más feliz de España", indica Yonyi.

En la playa, pregunta a una señora por qué cree que Chipiona ha sido escogido como el pueblo más feliz de España. "Se vive muy tranquilo todo el año, el clima es excepcional, se come estupendamente y, la verdad, que la gente es muy buena", explica la señora.

Otra señora afirma que "el pueblo es buenísimo, la gente es maravillosa y todo muy bien". Yonyi pregunta por la gastronomía de la zona y la mujer afirma que se come "estupendamente". Una mujer también apoya el premio al municipio.

"Hay mucha tranquilidad y todo el mundo, donde vas, están contentos", señalan. Arenas, tras visitar el pueblo, afirma que da cuatro pelotas de playa en diversión, cuatro toallitas en relax y cinco palmeritas gracias a su belleza.