¿Cuánto tiempo lleva Cristina Pedroche dando las campanadas?

Seguir las Campanadas del cambio de año con Cristina Pedroche ya es una tradición navideña más. Hacemos un repaso por todos los años que la colaboradora de Zapeando ha dado la bienvenida al año.

Faltan casi dos semanas para despedir 2025, pero las Campanadas ya están en boca de todos. Como todos los años, al menos desde hace un tiempo. Porque empezar el año nuevo con Cristina Pedroche es ya una tradición navideña más, como la de comerse las 12 uvas, la de los mazapanes o las copiosas cenas y comidas de estas fechas. Y mientras en muchas casas se preparan para estas tradiciones, en la casa de Atresmedia nos preparamos para la nuestra.

El vestido de Cristina Pedroche elegido para las Campanadas levanta, cada final de año, tremenda expectación. Y en 2026 no iba a ser menos. Por ahora, ya ha avanzado que es "todo natural" —recordemos que el año pasado llevó un vestido hecho con su propia leche materna— y cree que va a hacer que la gente acabe pensando que está loca. Pero ella asegura que es de esas personas a las que cuando les dicen que no se atreven... lo hace "dos veces".

Tal expectación viene precisamente del tiempo que lleva presentando las Campanadas. La primera vez que lo hizo, en laSexta, fue en 2014, cuando de la mano de Frank Blanco se presentó en el balcón de la Puerta del Sol con un imponente vestido negro de Charo Ruiz, que recibió halagos y críticas a partes iguales, razón por la cual ha seguido en la misma línea año tras año.

La de 2025-2026 es su 12.ª presencia en las Campanadas, después de una década presentándolas con el también presentador de laSexta Alberto Chicote. Para este año, dicen, va a ser "la Superbowl de las Campanadas", algo mucho más grande que aquello a lo que estamos acostumbrados. Las campanadas con Pedroche y Chicote se podrán seguir el día 31 de diciembre desde laSexta.

