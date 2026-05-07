Isabel Forner, fascinada con el vídeo de Georgina "fingiendo que se está desmaquillando": "Claramente no lo está haciendo"

"Antes vemos a Ortega Cano bostezando en una fiesta que a Georgina sin tanto glamour", comenta Isabel Forner sobre el vídeo de Georgina Rodríguez donde cuenta su experiencia en la Met Gala.

Si te estresaste cuando no llegabas a tiempo a la boda de tu prima, no es nada comparado con lo que tuvo que pasar Georgina Rodríguez para llegar a la Gala Met 2026.

La 'celebrity' ha subido un vídeo a sus redes en el que explica que reservó una suite en un hotel que estaba muy cerca del Museo Metropolitano de Nueva York. Allí, señala, "te dan cita para coger el ascensor", lo que le obligó a cuadrar la salida de la habitación con el ascensor y que "la van llegue a la puerta del hotel al mismo tiempo que tú" para después llegar a la gala, donde también hay una hora de llegada determinada. "Es super complicado todo", admitía.

"Lo peor de todo es que en esa agenda no hay hueco para comer ibéricos", comenta Nacho García, mientras que Dani Mateo se imagina que "la van" debe ser "una amiga suya de Jaca".

A Isabel Forner lo que le fascina es "el rollo natural" que le da Georgina al vídeo "fingiendo que se está desmaquillando cuando claramente no lo está haciendo": "Antes vemos a Ortega Cano bostezando en una fiesta que a Georgina sin tanto glamour", señala.

La prometida de Cristiano también compartía un vídeo artístico de resumen de lo que fue su experiencia en la Gala Met, en el que se la puede ver rezando con su rosario de siete millones de euros. "Padre nuestro que estás en Loewe, santificado se a tu logo, danos nuestro Birkin de cada día...", 'ora' Virginia Riezu.

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