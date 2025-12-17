Cristina Pedroche, a pocos días de dar las Campanadas con Alberto Chicote: "Siento que se cierra un ciclo"

Cristina Pedroche explica en la revista 'Diez Minutos' que este año ha sido el que más le ha costado ejecutar la idea del look que lucirá en las Campanadas en Antena3, laSexta y atresplayer.

Atresmedia despide el año con una retransmisión simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer con Cristina Pedroche y Alberto Chicote celebrando una década liderando las Campanadas con "ilusión renovada" y el "enorme privilegio" de acompañar a tantas familias en Nochevieja.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s la portada de la revista 'Diez Minutos', donde aparece Cristina Pedroche hablando de las Campanadas. "Siento que se cierra un ciclo", destaca la presentadora, que confiesa que es el look que más le ha costado de todos los que ha lucido en las Campanadas. Y es que, como detalla la revista, la presentadora ya lleva 12 años dando las Campanadas con los looks más atrevidos y originales que se recuerdan.

"Dice que este año es el que más le ha costado a la hora de ejecutarlo y llevarlo a la idea definitiva", detalla Tatiana Arús. Por otro lado, en esa misma revista aparecen Blanca Romero y Quique Sánchez Flores dando un paseo, Unas imágenes que han desatado los rumores sobre una posible relación entre la modelo y el entrenador de fútbol.

Liderazgo entre espectadores y anunciantes

Atresmedia se prepara así para una cita televisiva única que se convierte en un hito dentro de la programación navideña del grupo. La señal de estas Campanadas será emitida simultáneamente por Antena 3, laSexta y atresplayer, garantizando así una cobertura total y accesible para todos los públicos.

Más portadas del corazón

Por otro lado, en la revista 'Semana', aparece Carmen Morales, que explica la ruina de su tía, Fedra Lorente: "Avisamos a mi tío de que la estaban estafando". En esa misma portada, aparece Iñaki Urdangarin que asegura que "lo peor de la cárcel fue perder a Cristina".

Por último, Alfonso Arús destaca la revista 'Lecturas', que apuesta por Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que tras cancelar las Campanadas para descansar. En esa portada, destaca la aparición de Victoria Federica, de la que se dice que estaría ilusionada de nuevo de un empresario de la noche.

"Llevarían un par de meses saliendo y se la ha visto varias veces en un local que tiene el chico", destaca Tatiana Arús, que explica que los que la han visto destacan que se les veía muy bien.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.