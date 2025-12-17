¿Con qué soprenderá?
Cristina Pedroche revela una pista de su vestido para las Campanadas 2026: "Es todo natural"
La colaboradora de Zapeando ha participado en 'El Hormiguero' de Antena 3 donde han intentado sonsacarle algunas pistas acerca del vestido que utilizará el 31 de diciembre.
La colaboradora de Zapeando Cristina Pedroche ha acudido a 'El Hormiguero', donde ha sido entrevistada por Pablo Motos. Por supuesto, el presentador, junto a sus ayudantes, las hormigas Trancas y Barrancas, han intentado sonsacarle a Pedroche algún detalle del mismo. "Es natural", ha sido de lo poco que le han podido arrancar.
Y no habrá sido por insistencia porque le han preguntado si será más del estilo Disney o del diablo; o si tendría que ver con la energía. Ante estas cuestiones, la invitada ha respondido que es "mundial". Sobre si será sexy, interrogante formulada por Motos, Pedroche ha respondido: "Yo soy sexy". "¿Qué es sexy? Es que a lo mejor hoy que voy así supertapada y con cuello vuelto, cuando me ha visto mi marido me ha dicho: 'Estás guapísima', pero igual para vosotros no es sexy".
No obstante, sí que ha dejado entrever que será impactante, puesto que quiere que sea como su "fin de ciclo", su "mascletà". "Por si no vuelvo a hacerlo, me quiero ir con la cabeza bien alta", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que "cuando la gente lo vea va a pensar: '¿Cómo se ha podido atrever a hacer esto?'".
