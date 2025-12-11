¿Cuánto cuesta el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas? Ella misma revela cuánto costó el último

Cuando se acerca el final de año, uno de los grandes temas de conversación es el vestido que Cristina Pedroche lleva a las Campanadas de Nochevieja. Ella misma reveló cuánto costó el último en Tesoro o Cacharro.

Se acerca el final del año y las conversaciones giran en torno a las comidas navideñas, a la Lotería de Navidad y, por supuesto, al vestido que Cristina Pedroche llevará el día de las Campanadas. El último día del año 2025 e inicio de 2026, Cristina Pedroche estará con Alberto Chicote en laSexta, comiendo las uvas con las campanadas de la Puerta del Sol y deleitando a todos los espectadores con su creación para este año.

¿Y cuánto cuestan sus vestidos? Mucho dinero, pero también mucho esfuerzo. La propia Cristina Pedroche reveló en Tesoro o Cacharroel valor del diseño que vistió en las campanadas de 2024-2025. "Valoramos todo lo que lleva y todo lo sentimental que es", explicaba la colaboradora de Zapeando en el programa, recordando que está hecho de leche materna. Además, está diseñado por la diseñadora de joyas emocionales Belén Mozas, de Morir de Amor Jewels, y la firma artesanal Vivas Carrión, de los diseñadores sevillanos Felipe Vivas y Manuel Carrión. El vestido son todo detalles: la forma de menina, el casco, los pechos —que emulan las gotitas de leche saliendo del pezón—...

Con unos zapatos customizados para la ocasión, al vestido de Pedroche se le suma la "carga histórica" de haber sido vestido durante las Campanadas. "Es que Cristina Pedroche.... su leche... las Campanadas... muchas horas de trabajo": con todos estos factores, los concursantes de Tesoro o Cacharro optaron por elegir el vestido como objeto de oro, desechando un sarcófago del antiguo Egipto hecho de madera. Tuvieron muchas dudas, sobre todo cuando el experto del programa, Marc Flotats, les hizo una oferta que creía que no podrían rechazar: 17.000 euros. Los concursantes no la aceptaron, aunque sí dudaron al subir la oferta a 25.000 euros. Pero, finalmente, se quedaron con su opción: el vestido de Cristina Pedroche, que les hizo ganar 50.000 euros.

