Wyoming responde a Ayuso sobre el correo de su novio en Quirón: "Estaríamos hablando de un conflicto de intereses del tamaño del Zendal"

Wyoming responde a Ayuso tras conocerse que Alberto González Amador habría trabajado en Quirón con un alias y le recuerda que "el problema es si su pareja trabaja para una empresa con la que la comunidad que preside mantiene contratos millonarios".

Según publica 'elDiario.es', Alberto González Amador habría estado trabajando en el grupo Quirón bajo el alias de 'Alberto Burnet González', que se correspondería con el nombre de una sociedad que montó en Florida, Burnet & Brown Investments.

También resulta llamativo que contara con un correo corporativo del grupo sanitario y que aparezca con un cargo directivo, pese a que siempre alegó que era un proveedor externo.

"Sabemos que tiene un correo de Quirón, que Miguel Ángel Rodríguez le tenía apuntado en el móvil como 'Alberto Quirón' y que cobró comisiones de Quirón. Llamadme suspicaz, pero a ver si al final este tío va a tener que ver algo con Quirón", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Preguntada por esto, Isabel Díaz Ayuso reaccionaba atacando a la prensa y asegurando que "cualquier ciudadano puede ponerse el correo electrónico que le dé la mismísima gana".

A propósito de esto, Wyoming le explica que "el problema no es ponerse de nombre del correo Alberto Burnet, morenito sexy o madurito 69, sino si su pareja trabaja para una empresa con la que la comunidad que usted preside mantiene contratos millonarios".

Como ejemplo, recuerda que ha pagado al grupo Quirón 5.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado en lo que va de legislatura, y que ante el vínculo de su novio con el grupo sanitario "podríamos estar hablando de un conflicto de intereses del tamaño del Zendal".

