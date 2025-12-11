Ahora

"Somos yonkis y las redes nuestros camellos"

Wyoming, sobre la adicción al móvil y las redes: "El mayor terror del ser humano ya no es la guerra, sino tener un 10% de batería"

Wyoming celebra en este vídeo que Australia sea el primer país que prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años y les manda un mensaje: "No es un castigo, sino una forma de preservar vuestra libertad".

"Imaginad que un día os levantáis y no funciona el móvil, pero no el vuestro, ninguno". Con esta premisa Wyoming arranca su monólogo de El Intermedio, donde reflexiona sobre la adicción de la sociedad actual al móvil y las redes sociales.

En el vídeo sobre estas líneas, el presentador recuerda que ya en los 90 era posible pedir comida, pagar con la tarjeta de crédito o escuchar música y que, aunque el smartphone, sobre todo con la llegada de las redes sociales, nos ha facilitado la vida, "no lo ha hecho gratis".

"Ha sido a cambio de tenernos permanentemente enganchados, o dicho de otra manera, a cambio de nuestra libertad", afirma Wyoming, para el que "el mayor terror del ser humano occidental en el siglo XXI ya no es la guerra, el hambre o la enfermedad, sino tener un 10% de batería".

"Somos yonkis, y las redes nuestros camellos", apunta el comunicador, que detalla cómo hacen negocio con nuestros datos personales hasta el punto de que "trabajamos para ellos, y sin enterarnos".

En este sentido, sostiene que las redes sociales "no buscan unirnos", sino "hacerse ricos a nuestra costa y, de paso, alienarnos", algo especialmente grave en el caso de niños y adolescentes, que se ven afectados en su salud mental.

Por todo ello, celebra que Australia haya sido el primer país que haya prohibido el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años, lo que, recuerda Wyoming a los jóvenes, "no es un castigo, sino una forma de preservar vuestra libertad".

De este modo, sugiere a la generación Z salir a la calle a volver a encontrar buenos amigos de carne y hueso, porque "ni Elon Musk, ni Mark Zuckerberg son vuestros amigos".

