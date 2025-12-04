Cristina Pedroche anticipa un look "muy distinto" para las Campanadas: "Es la vez que más me ha costado"

Cristina Pedroche habla del vestido para el año que viene "ya tengo tantas ideas pensadas"

La presentadora inicia la cuenta atrás hacia su cita anual con las Campanadas en la Puerta del Sol y adelanta a sus seguidores que el vestido de este año será uno de los más arriesgados de su trayectoria.

A pocas semanas de despedir el año, el look de Cristina Pedroche para las Campanadas, convertido desde hace más de una década en uno de los momentos más esperados del 31 de diciembre, empieza a tomar forma. Y este 2025, asegura, será "muy distinto".

La presentadora, que afronta su undécimo año dando la bienvenida al nuevo año desde el balcón de la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, ha compartido con sus seguidores a través de Instagram algunos detalles de la preparación del vestido de Nochevieja.

Recordando emocionada su debut en 2014, Pedroche confiesa que tiene "muchísimas ganas" de la cita de este año. "Aquí empezó todo...Y este año será muy distinto. Ojalá os guste la propuesta de este año, porque es la vez que más me ha costado", desvela la de Vallecas, dejando entrever el trabajo creativo que hay detrás.

Por ahora, sin más pistas, el secretismo se mantiene, pero anticipa muchas sorpresas y ganas de buscar una propuesta impactante.

Santiago Segura, invitado especial junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote

El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la Puerta del Sol de Madrid junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitado.

Esta será una de las principales novedades de una retransmisión muy especial y única que contará con muchas sorpresas. Atresmedia prepara una cita única para despedir el año con una retransmisión simultánea en sus dos principales canales, Antena 3 y laSexta, y su plataforma, atresplayer, un hito dentro de su estrategia de programación para las navidades.

