Thais Villas consigue de Félix Bolaños diga algo bueno de Abascal: "Seguro que es un gran padre de familia y amigo de sus amigos"

Thais Villas conversa con algunos políticos en los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y consigue que digan algo bueno de un 'amigo invisible'. ¿Qué opina Rufián de Yolanda Díaz? ¿Y Armengol de Ayuso? Sus respuestas, en este vídeo.

Anoche se celebró la entrega anual de premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, a la que también asistió Thais Villas para intentar sembrar algo de concordia entre tanta crispación.

La reportera de El Intermedio preguntaba a los diputados cómo viven sus cenas familiares en Navidad, donde Félix Bolaños asegura que "no se habla de política nunca" porque "todos tienen muy claro lo que es bueno para España".

En el lado contrario, Alejo Miranda, senador del PP, confiesa que a veces introduce él mismo el tema "para darle un poco de alegría a la cosa".

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso afirma a Thais que nunca pondría una silla en su mesa a alguien de Vox, mientras que Teresa Jordá, de ERC, invitaría a Gil Lázaro (de Vox), al que "tajaría mucho" y ataría a la silla hasta que reconociera los países catalanes.

La reportera de El Intermedio también propone a los políticos jugar al amigo invisible, salvo que en vez de darse regalos, tienen que dedicarles un halago.

En el caso de Gabriel Rufián le toca Yolanda Díaz, de la que dice que es "hábil", si bien en lo personal reconoce que "teníamos una excelente relación hasta la reforma laboral". En este momento, apunta, se hablan "lo justo".

Francina Armengol dice de Ayuso que "tiene un cutis muy bonito" y "desparpajo", mientras que Verónica Martínez define a Pedro Sánchez como "la G mayúscula de guapo" con "esa espalda que es como una tabla de surf".

A Bolaños le toca el "premio gordo", según Thais: Santiago Abascal, del que el ministro afirma que "se le ve muy fornido" a pesar de que "sería como la peste el día que gobierne en España con el PP". En lo interior, apunta que "seguro que es un gran padre de familia y amigo de sus amigos".

Finalmente, Thais consigue que se haga la magia de la Navidad y propicia un encuentro cordial entre Miranda, del PP, y Bolaños, del PSOE, en una divertida conversación sobre ser bajitos que concluye con un apretón de manos y un "feliz Navidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.