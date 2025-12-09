VÍDEO | Miki Nadal al ver una playa de Reino Unido: "Los ingleses llaman playa a cualquier cosa"

Una curiosa escena ha sorprendido en la costa del sur de Reino Unido: miles de plátanos aparecieron en la orilla después de que un carguero perdiera varios contenedores por el fuerte oleaje.

¿Plátanos en la costa inglesa? Pues sí. Esto ha ocurrido en una playa del sur de Reino Unido, donde un carguero perdió hasta ocho contenedores llenos de plátanos a causa del fuerte oleaje.

"De momento sabemos dos cosas", comenta Miki Nadal al ver las imágenes. "A alguien le va a salir la fruta gratis y que los ingleses llaman playa a cualquier cosa", bromea el colaborador haciendo referencia al camino de piedras que había junto al mar.

"A mí me dices 'vamos a la playa' y vamos ahí y te dejo de hablar toda la vida", añade Nacho García entre risas tras escuchar el comentario de Miki Nadal.

