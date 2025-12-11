Guillermo Fesser, sobre la decisión de Trump de revisar las redes de quien viaje a EEUU: "Se pueden quedar sin turistas"

Guillermo Fesser analiza en este vídeo la última y polémica medida de Trump, que plantea revisar los últimos cinco años en redes sociales de los turistas que viajen a EEUU, por la que "ya se habla de un Gobierno parecido al de China".

Un día más, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser, en esta ocasión para analizar la última ocurrencia de Donald Trump, que se plantea revisar los últimos cinco años de redes sociales de todas las personas que pretendan viajar a Estados Unidospara 'cazar' a los críticos.

Una idea ante la que explica que "los activistas de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han puesto el grito en el cielo" y ya "se habla de un tipo de Gobierno parecido al de China".

42 países, entre ellos los de la Unión Europea, Japón, Australia o Reino Unido no solo tendrán que mostrar su historial en redes sociales de los cinco últimos años, sino también compartir las direcciones de correo electrónico que hayan utilizado en ese periodo de tiempo y los números de teléfono que se han usado en los últimos 10 años.

También cuenta Fesser que se pedirá información sobre familiares directos, así como pruebas biométricas como el ADN, el iris o las huellas dactilares. Una medida ante la que, comenta el corresponsal, "la gente que organiza el Mundial se está llevando las manos a la cabeza", pues "Estados Unidos se puede quedar sin ningún turista".

Todo esto, señala, se conoce el mismo día que Trump está promocionando la grandeza de su visa de oro: "Si tienes un millón de dólares, puedes venir y no te preguntan nada", sentencia.

