¿Quién es Marc Flotats?: el coleccionista y experto en antigüedades de 'Tesoro o Cacharro'

Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, se convierte en pieza clave de 'Tesoro o Cacharro', el nuevo programa que aterriza en laSexta, cada martes, a partir de las 22:45 de la noche.

'Tesoro o Cacharro', el nuevo concurso en el que parejas de concursantes deben identificar, entre doce objetos aparentemente cotidianos, cuál tiene el mayor valor económico, que puede variar entre 1 y 50.000 euros, aterriza en laSexta de la mano del presentador Iñaki López.

La intuición, la observación y el buen ojo serán esenciales para distinguir una baratija de una joya oculta, ya que el valor del objeto con el que finalicen será el premio que se lleven a casa.

En su lucha por llevarse el gran premio, los concursantes cuentan con una ayuda fundamental: Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, que se convierte en una pieza clave del programa. Flotats no solo orienta a los participantes con observaciones y datos reveladores sobre los artículos, sino que también aporta la mirada experta necesaria para intentar sacar de dudas y ayudar a los aspirantes con su elección.

Con una trayectoria consolidada en el mundo del coleccionismo, Flotats posee una valiosa colección personal de piezas únicas, algunas de las cuales podrán verse ocasionalmente en el plató. Su papel como "detective de objetos con historia" añade un extra de emoción al programa, ya que comparte anécdotas curiosas que ayudan a contextualizar y valorar cada tesoro.

Así es 'Tesoro o Cacharro'

El juego se divide en tres rondas eliminatorias cargadas de tensión y sorpresas: desde un escaparate inicial con diez objetos, hasta la aparición de un objeto VIP traído por un famoso, y finalmente un objeto secretopresentado a ciegas por alguien de confianza.

Los concursantes también cuentan con tres comodines clave, que les proporcionarán pistas valiosas para tomar la mejor decisión y, con suerte, llevarse un auténtico tesoro en lugar de un simple trasto.