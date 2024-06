Cristina Pedroche presenta un vídeo protagonizado por un padre y su hija bebé. En él, se puede ver como el padre lee un libro con onomatopeyas de animales a su hija y la reacción de la pequeña es adorable. Su sonrisa y su cara de ilusión al mirar a su padre es capaz de derretir a cualquiera.

La zapeadora no puede evitar emocionarse al ver el bonito vídeo. "¡Por favor, que me muero!", exclama, "no me digáis que la cara de esa niña no es para comérsela". Y, sin poder contenerse, se emociona y afirma: "¡Ay, cómo echo de menos a mi pitahaya!".

"¡Me quiero ir!", añade. Dani Mateo pregunta entonces quién es su pitahaya. "La llamo así", aclara Cristina, explicando que es el apodo que ha escogido para su hija Laia. "Llevo mal la separación", afirma la zapeadora.