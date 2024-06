Hoy en Zapeando, Maya Pixelskaya, Miki Nadal, Dani Mateo, Graciela Álvarez y Cristina Pedroche comprueban por sí mismos los sorprendentes sabores que desvela la tiktoker Mercé Bona, entre ellos la combinación de uvas y cacahuetes que, teóricamente, da como resultado un sabor a chocolate.

Sin embargo, después de la cata, Cristina Pedroche se da cuenta de un detalle: "A ver si me va a dar mala suerte, me he comido una uva y nunca como uvas hasta el 31 de diciembre". "Pues no vas a vender ni un libro", le responde con ironía Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

"Cómete doce para que resetees", le propone Graciela Álvarez, mientras que Maya le 'advierte' que "has arruinado 2025". "Le voy a preguntar al Maestro Joao", afirma Pedroche, que de paso desvela que su vestido para las Campanadas "ya está", al menos "la idea". "El vestido está antes de que planten las uvas", comenta Dani.