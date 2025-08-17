La respuesta de Thais Villas a una señora de barrio rico que dice que usa pocas joyas: "Usted dice que no pero es que sí"

La reportera recorría un barrio rico y un barrio obrero para conocer las preferencias de la gente en cuanto al uso de joyas. ¿Prefieren la sencillez y llevar pocos complementos o, en cambio, apuestan por ornamentarse?

Thais Villas se trasladaba hasta un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus ciudadanos sobre joyas. ¿Utilizan muchos complementos o prefieren evitarlos? Una señora de barrio rico contaba a la reportera que ella, dependiendo de dónde tenía que ir, usaba más o menos joyas.

"Pendientes llevo siempre", explicaba. "Collares también y sortija, alguna que otra", añadía. "¿Y reloj?", preguntaba Villas. "Siempre", respondía la mujer. "Usted dice que no pero es que sí", afirmaba la reportera. "Soy de arreglarme", se justificaba, "pero depende de dónde vaya me pongo más o menos".

Una señora de barrio obrero, por su parte, se definía como "sencillita". "Uso lo básico", indicaba. A pesar de ello, contaba a Thais que le gustan las joyas. "A veces no se pueden comprar", añadía. Un hombre de barrio rico, por su parte, afirmaba que no era muy de adornarse. "Soy un hombre", se justificaba.

"No me adorno, solamente intento tener siempre un buen reloj", indicaba. Villas se interesaba, entonces, por el reloj que llevaba. "Llevo Patek Philippe", desvela. "¿Me lo puede enseñar? Me suena a...", respondía Thais, haciendo un gesto de dinero con los dedos. "No te voy a decir cuánto me ha costado", respondía el hombre.

