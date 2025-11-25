VÍDEO | El repertorio de 'lapsus' de Pablo Motos con Álex Márquez y su reacción en 'El Hormiguero': "No busques excusas"

Zapeando recuerda en este vídeo los divertidos lapsus de Pablo Motos con Álex Márquez ayer en El Hormiguero, desde confundirlo con su hermano Marc a olvidarse de que ya había estado una vez en el programa.

Álex Márquez fue ayer a divertirse a 'El Hormiguero', donde pudo ser testigo en primera línea de todo un repertorio de lapsus de Pablo Motos.

El primer lugar, el presentador le presentó como Marc Márquez, confundiéndolo con su hermano. Motos le aseguró que se debía a que "para mí tú y tu hermano vais tan pegados...", a lo que el subcampeón del mundo de Moto GP le respondió que "no busques excusas".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Pablo Motos también 'patinó' al hablar de "interiores" en motociclismo e incluso al olvidarse de que era la segunda vez que Álex Márquez visitaba el programa: "No estaba yo", reaccionaba el presentador tras su metedura de pata. "Solo le faltó decir que había venido a divertirse a 'El Intermedio', comenta Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

Además de los divertidos lapsus, la entrevista de ayer también sirvió para conocer las supersticiones de Pablo Motos, entre ellas tocar siempre la misma grapa del plató y repetir una serie de frases. "El programa es de noche, pero tiene que llegar a las siete de la mañana para que le dé tiempo a todo", ironiza Quique Peinado.

