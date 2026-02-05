Bote millonario en Pasapalabra: Roberto Leal comparte cómo vivió ese histórico momento, en vídeo

Este jueves se va a producir un momento histórico en Antena 3: se va a entregar el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. ¿Habrán conseguido los zapeadores que Leal les de alguna pista sobre el ganador?

Roberto Leal visita Zapeando para hablar sobre su programa, 'Pasapalabra' que este jueves va a enfrentar a Manu Pascual y Rosa Rodríguez para conseguir un bote de 2,7 millones de euros, el mayor de la historia del programa.

El presentador, aunque no puede contar quién ha ganado, adelanta que vivir ese momento fue "muy emocionante". "No te puedo contar mucho más, lo vamos a vivir hoy", señala. Roberto cuenta que Manu lleva en el programa un año y nueve meses, mientras que Rosa lleva un año y tres meses.

"Manu y Rosa están a tal nivel que podría haber ganado cualquiera de los dos", añade, "llevan mucho tiempo". Leal confiesa que su pena es que se van a ir los dos. "Es mecánica del programa", expone, "y se genera como un vacío".

Rosa es la primera mujer en el concurso en superar los 300 programas y lleva ya 160.000 euros acumulados. Por otro lado, Manu acumula 437 programas y ha ganado más de 270.000 euros. Roberto cuenta que de 20:00 a 21:00 h se va a emitir un documental sobre los concursantes y a las 23:00 h, después de 'El Hormiguero', se emitirá el duelo entre ambos.

Los zapeadores intentan que Roberto les cuente quién es el ganador. Roberto no suelta prenda y, además, comenta que muchos compañeros de la casa le han escrito para que se lo cuente. "Yo creo que hay gente apostando dinero", afirma Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.