VÍDEO | Juan Sanguino cuenta su hipótesis sobre el accidente de Melyssa Pinto: "A Mario Casas le apetecían unos Risketos..."

La influencer tuvo un choque con su vehículo y el actor no dudó en acudir a ayudar a su pareja, tal y como se cuenta en la revista 'Diez Minutos'.

La revista 'Diez Minutos' ha publicado una fotografía de Melyssa Pinto y Mario Casas. En ella, se puede ver a la pareja con cara de preocupación ya que, como reza el titular que se puede ver en portada, el actor estaba consolando a la influencer después de tener un golpe con el coche. ¿Qué le ocurrió a Melyssa? Juan Sanguino lo cuenta en Zapeando.

El periodista cuenta que la actriz "se ha dado un peñazo con el coche por la nieve que cayó la semana pasada en Madrid". Sanguino explica que el coche de la influencer patinó y, según cuenta la revista 'Diez minutos', "el actor y la influencer se han llevado un susto de muerte".

El coche de Pinto terminó con la parte delantera destrozada tras el coche y, como cuenta la revista, la joven decidió llamar a su pareja que apareció en un 4X4. "Me parece una escena super sexy", afirma Juan. Mario, como cuenta la publicación, rellenó los papeles del seguro y los de la grúa y, después, se fueron al médico para asegurarse que estaba bien.

"Mi hipótesis de este suceso es que hacía mucho frío el miércoles", cuenta Sanguino, "entonces los dos estaban en casa con la peli y la mantita, y Mario diría 'me apetecen unos Risketos'". El periodista cree que, como acaban de conocerse, decidió ir la influencer ya que, como apunta Juan, Melyssa iba con las pantuflas de estar por casa.

