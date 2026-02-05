VÍDEO | Selena Leo lanza su primer single en solitario, 'Adiós', ¿con recaditos para Sonia?

La mitad del dúo Sonia y Selena ha lanzado un nuevo tema, tras la separación del grupo. En el mismo parece que la cantante manda varios mensajes dirigidos, directamente, a su excompañera.

Selena Leo, mitad del dúo Sonia y Selena, ha lanzado su primer single en solitario tras la separación del grupo. "La canción se llama 'Adiós' y tiene un mensaje bastante directo para cierta persona con la que no ha debido terminar muy bien", señala Virginia Riezu.

"Esperemos que no sea a Lucas, de Andy y Lucas", comenta Dani Mateo. El estribillo de la canción dice: "Adiós, te has pasado de la raya, adiós, ya cerrada mi muralla, adiós. Me da igual cómo te vaya, adiós, hoy termina la batalla, adiós".

Tras escuchar la letra, Miki Nadal afirma que no sabe cómo interpretarla. "Solo en el estribillo dice adiós nueve veces... cuando la gente es tan críptica no pillo el mensaje", afirma. "Se viene 'Andylena'", comenta Mateo.

"Me gusta el videoclip, es un poco rebajas", comenta Nacho García. El zapeador expone que, más allá del estribillo, la letra de la canción "tiene recaditos más fuertes para esa persona que, según Selena, la ha sorprendido para mal".

"Me he quedado sorprendida de tu falta de empatía, de tus brotes de malicia sin sentido ni razón", canta Selena en 'Adiós'. "Menudo repaso le pega", afirma Isabel Forner, "no quiero señalar a nadie pero solo le ha faltado decir 'y encima rubia de bote'".

Pero la cosa no acaba aquí, la parte final del tema tiene todavía más mensajes. "A ti te falta corazón y no quise verlo", canta, "que fuera todo falsedad era el plan de tu juego". "Chica, la letra tiene tantas pullas que en vez de 'Adiós' tendrías que haberla llamado 'Que te den'", señala Miki.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.