Consejos de protocolo

Los consejos en vídeo de María José Gómez y Verdú cuando llevamos paraguas: así hay que actuar para evitar encontronazos en la calle

De cara a estos días lluviosos, y los que todavía quedan por venir, María José Gómez y Verdú explica en este vídeo cómo utilizar el paraguas correctamente, desde cómo se abre a qué hacer si nos encontramos a otra persona por la calle.

En estos días de lluvias y borrascas, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú nos muestra la forma apropiada de usar y llevar el paraguas.

El primer paso es abrirlo sin sacar a nadie un ojo, como casi hace Isabel Forner en el vídeo sobre estas líneas. De este modo, María José señala que los paraguas "se tienen que abrir con la punta hacia abajo, luego miras hacia los lados para comprobar que no haya nadie y entonces lo subes".

Pero ¿qué ocurre cuando nos cruzamos por la calle con otra persona con paraguas? Para resolver este momento tenso sin llegar a los insultos o a las manos, la experta señala que en el momento del choque lo que hay que hacer es pedir disculpas.

Antes de eso, se puede evitar el choque de paraguas si el que es más alto lo sube y quien es más bajo lo baja un poquito, como demuestran Dani Mateo e Isabel Forner.

