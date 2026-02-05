Ahora

Estilo 'mercadillo'

VÍDEO | Sydney Sweeney se viene arriba promocionando su marca de lencería: "He visto más su escote que el mío"

Sydney Sweeney sigue con la promoción de su marca de lencería y subía un vídeo en el que mostraba sus prendas favoritas... y las que lleva puestas. Una técnica que a Isabel Forner recuerda a los puestos del mercadillo.

Sydney Sweeney sigue con la promoción de su marca de lencería y subía un vídeo en el que mostraba sus prendas favoritas... y las que lleva puestas. Una técnica que a Isabel Forner recuerda a los puestos del mercadillo.

Sydney Sweeney continúa promocionando su marca de lencería y, en esta ocasión, se ha grabado un vídeo mostrando cuáles son sus sujetadores y braguitas favoritas de la colección.

En el vídeo sobre estas líneas, la actriz de 'Euphoria' o 'La Asistenta' enseña el sujetador balconette "No me olvides" o las braguitas hípster "Mejillas dulces". Al final, la actriz no dudaba en mostrar su propio sujetador, "de la primera colección 'Seductress'".

"Claro, le gusta enseñar su propio producto", reacciona Virginia Riezu, mientras que Nacho García señala que "he visto más el escote de Sydney Sweeney que el mío".

A Isabel Forner esta forma de vender bragas y sujetadores le ha recordado a los puestos del mercadillo, donde vendían el género al grito de "si tienes la almeja rasurada, cómprate la braga morada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja una mujer desaparecida, 1.000 incidencias y más de 3.500 desalojados en Andalucía
  2. El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"
  3. Paco Salazar niega en el Senado las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"
  4. Acaba sin acuerdo la segunda reunión de Puente y los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas
  5. Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis
  6. 'La Chata' de Sorolla estaba en Madrid: localizan en el Palacio de Liria el cuadro desaparecido en los años 70