VÍDEO | Sydney Sweeney se viene arriba promocionando su marca de lencería: "He visto más su escote que el mío"

Sydney Sweeney sigue con la promoción de su marca de lencería y subía un vídeo en el que mostraba sus prendas favoritas... y las que lleva puestas. Una técnica que a Isabel Forner recuerda a los puestos del mercadillo.

Sydney Sweeney continúa promocionando su marca de lencería y, en esta ocasión, se ha grabado un vídeo mostrando cuáles son sus sujetadores y braguitas favoritas de la colección.

En el vídeo sobre estas líneas, la actriz de 'Euphoria' o 'La Asistenta' enseña el sujetador balconette "No me olvides" o las braguitas hípster "Mejillas dulces". Al final, la actriz no dudaba en mostrar su propio sujetador, "de la primera colección 'Seductress'".

"Claro, le gusta enseñar su propio producto", reacciona Virginia Riezu, mientras que Nacho García señala que "he visto más el escote de Sydney Sweeney que el mío".

A Isabel Forner esta forma de vender bragas y sujetadores le ha recordado a los puestos del mercadillo, donde vendían el género al grito de "si tienes la almeja rasurada, cómprate la braga morada".

