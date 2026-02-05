VÍDEO | Francisco Cacho explica, de manera práctica, por qué ha comenzado a brotar el agua del suelo en Grazalema

El meteorólogo de laSexta indica que en este municipio de Cádiz la borrasca Leonardo ha hecho que se supere el récord de lluvia. Este era de 350 litros por metro cuadrado.

La borrasca Leonardo está dejando imágenes impactantes. En Grazalema, Cádiz, cayeron este miércoles 481 litros por metro cuadrado. "La imagen que nos dejó ayer de locos", afirma Miki Nadal: "Agua saliendo por los enchufes, por las paredes, por el suelo, por todas partes". Francisco Cacho, además, añade que en este municipio han tenido, incluso, que ponerse a picar la piedra para que saliera el agua de las paredes.

El meteorólogo de laSexta expone que esta borrasca ha hecho que se supere el récord de lluvia de Grazalema, que estaba en 350 litros por metro cuadrado. Francisco explica que el suelo no consigue absorber más agua y, por ello, la está expulsando.

Cacho indica que para entender por qué el agua brota del suelo, se deben entender dos conceptos: nivel freático y surgencia kárstica. Francisco explica ambos conceptos de manera práctica. El meteorólogo señala un bol lleno de tierra seca, que representa el suelo seco.

El nivel freático, por un lado, "es la capacidad que tiene la tierra para quedarse agua". La surgencia kárstica, por otro lado, se produce "cuando el suelo no absorbe más agua". Cacho comienza a echar agua en el bol y la tierra comienza a absorber el agua.

Cuando el nivel freático llega al 100%, surge la surgencia kárstica que se produce cuando la tierra empieza a crecer y llega un momento que se encharca y toda esa agua está por encima de la tierra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.